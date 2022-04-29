Metin Öztürk: 'Yazıklar olsun kalıbınıza!'

Bunun arkasında planlı organize bir kötülük var. Burak Elmas'ın da sözcüsü şaşırdı iptal olmasına. İptal olma durumunda hemen bugün karar alıp kulübün önünü açarız 28 Mayıs'ta seçim olur dediler.

Bu bir kişinin işi değil yakında gün yüzüne çıkar. Burak Elmas başkanım bir an önce seçim tarihini açıklarsa kendi üzerindeki dedikoduları da kaldırır.



Polemiklere gerek yok biz Galatasaray'ı karıştırmaya çalışmıyoruz. İki adaylı seçimde polemiğe gerek yok. Biz seçim varmış gibi lisenin bahçesinde olacağız.



Duyduğumuz kadarıyla 100 bin liralık bir tedbir kararı verilmiş. Birisi 100 bin lirayı bastırıp Galatasaray'ın geleceğiyle oynuyor. Bunun arkasında planlı kötülük var.



Sabahleyin ben bu endişeyi görünce Yönetici Remzi Sanver'i aradım. O da şaşırdı 'seçim iptal olamaz' dedi. Böyle bir şey olursa yapacaksınız dedim? Hemen karar alır kulübün önünü açarız dediler. Bugün karar alırlarsa 28 Mayıs'ta seçim olur. Yurt dışından oy vermek için yola çıkanlar var yazıktır bu."



Galatasaray'da cumartesi günü yapılması plananan kongre iptal oldu.İstinaf Mahkemesi seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Üst Mahkeme, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir isteminin devamına karar verdi.Başkan Adayı Metin Öztürk çok sert tepki gösterdi...İşte Öztürk'ün sözleri:"Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasarayın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza.