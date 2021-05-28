Metin Öztürk'ün listesi belli oldu

Galatasaray'dabaşkan adayı olan Burak Elmas, listelerini divan kuruluna teslim etti.

Haber; Sporx.com
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Metin Öztürk'ün listesi belli oldu
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28 Mayıs 2021 16:48
Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan Metin Öztürk, listelerini divan kuruluna iletti.

METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: A. Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, M. İsmail Sarıkaya, M. Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı

Yönetim Kurulu (Yedek): Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu

Denetim Kurulu: Turgut Şavlı, Cihan Vural, Fabrizio Casaretto

Denetim Kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Memet Erdem Aybay, Merve Deniz Örken

Sicil Kurulu: Ömer Işıl, Celal Açar, Ferit Volkan, Recai Faruk Gürbüzer, Bülent Güçbilmez, Ekmel Ünlüsan, Murat Demircan

Sicil Kurulu (Yedek): Mehmet Kamil Kibarer, Berat Uygur, Mustafa Manav

Disiplin Kurulu: Oğuz Evrenos, Ali Güray Kızılay, Muharrem Remzi Tan, Mehmet Çağatay Altınlı, Haluk Yaşar Yücel, Hakan Ünsaler, Gaye Bumin

Disiplin Kurulu (Yedek): Fazıl Hortaçsu, Mehmet Sadun Bozok, Celal Canoğuz, Ela Açar, Ali Baran Öztürk

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