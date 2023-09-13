Metin Öztürk'ten şampiyonluk ve transfer sözleri

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, şampiyonluk ve transfer için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Metin Öztürk'ten şampiyonluk ve transfer sözleri
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13 Eylül 2023 11:38
Son güncelleme 13 Eylül 2023 11:40
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Metin Oktay için düzenlenen anma töreninde transfer ve şampiyonluk için konuştu.

Öztürk, "Ben buraya gelirken başkanımız ve sayın Erden Timur son yapılacak revizeler ve hazırlıklar için toplantıdaydı. Onun için kulübü temsilen ben geldim. Yapılan transferleri görüyorsunuz. Türkiye Ligi'nde bizim dışında 19 tane daha kıymetli rakibimiz var. Yıldız transferler, sizi mutlaka ileriye götürüyor. Taraftarı heyecanlandırıyor ama taraftarın gücü, teknik kadronun, kadro seçimi, yıldızların oynamasıyla sonuca ulaşıyorsunuz. Diğer 19 takım gibi hedefimiz şampiyonluk. Biz bir adım daha önde olduğumuzu düşünüyoruz. Geçen sene söylediğimizi tekrar ediyoruz, taraftarımız bayraklarını hazırlasın" dedi.

Metin Öztürk ayrıca, "Biz sadece Türkiye'de şampiyon olmak istemiyoruz. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar istiyoruz. Galatasaray taraftarını sokağa dökmek, tüm Türkiye'yi sokağa dökmek, ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Hem de ülke prestijini ileriye götürmek istiyoruz. Bu zaten Galatasaray'ın misyonu. 1996'dan bugüne Avrupa'da Türkiye'yi en çok temsil eden Galatasaray. Bunu biz değil, bugüne kadar olan oyuncular, yönetimler başardı. Bu görev şimdi bize verildi, biz de üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." sözlerini sarf etti.

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