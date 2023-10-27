29 Ekim

Metin Öztürk'ten şampiyonluk açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şampiyonluk için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Metin Öztürk'ten şampiyonluk açıklaması!
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27 Ekim 2023 14:58
Son güncelleme 27 Ekim 2023 17:40
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürk, şampiyonluk için konuştu ve "Taraftarımız bayraklarını hazırlasın" dedi.

Rizespor maçı öncesi konuşan Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Rizespor, Karadeniz'in dalgaları gibi.. Beklenmedik galibiyetler, beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Böyle futbol şehirlerinin takımlarıyla oynamayı çok seviyoruz. Sonrasında Kasımpaşa ve Bayern Münih maçlarımız var. Hatay deplasmanı için İstanbul'a gelmeden, üç gün orada kalacağız ve Hatay'a devam edeceğiz. İyi oynayan kazansın. Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Geçen sene 'Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın' dedik. Taraftarlarımız yine bayraklarını hazırlarsın."



 
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