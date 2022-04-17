Metin Öztürk'ten Oğuzhan Özyakup hamlesi

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun çalışmaları sürüyor.



Metin Öztürk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, göreve gelmesi durumunda futbolu Levent Nazifoğlu'na emanet edeceğini duyurmuştu.



Nazifoğlu'nun hemen transfer için kolları sıvadığı ve birçok isimle görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu isimlerden birisinin de Oğuzhan Özyakup olduğu ifade ediliyor.



Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı. Teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girmeyi başaramayan Oğuzhan'ın yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken, Levent Nazifoğlu'nun flaş bir hamle yaptığı iddia ediliyor.



Nazifoğlu'nun Oğuzhan'ın menajeriyle bir ön görüşmede bulunduğu ve Metin Öztürk'ün başkanlık koltuğuna oturması durumunda resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. Başakşehir ve Hollanda'dan bazı kulüplerin ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde Sarı-Kırmızılılar'a sıcak bakabileceği belirtiliyor.



Son dönemde performansında büyük bir düşüş olan Oğuzhan Özyakup bu sezon 17 resmi maçta 819 dakika süre alırken hiç gol atamadı. Takımına sadece 1 asistlik katkı verebilen milli futbolcu Süper Lig'de son 8 haftada sakatlık ve farklı sebeplerle hiç forma giyemedi.





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