Metin Öztürk'ten itiraflar: Fatih Terim, Belhanda, transfer

Geçen yıl Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılan seçimde 897 oy alarak üçüncü olan ve bu kez 30 Nisan'daki kongrede Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Metin Öztürk, planlarını, hedeflerini Fanatik Gazetesi'ne anlattı.



İşte Öztürk'ün sözleri:

'Orta sahayı toparlayacağız'



"Kiralıktan dönenlerden hemen değerlendirmeyi düşündüğümüz Yunus, Emre Akbaba, Okan ve Oğulcan var. Bunları şahsen çok beğeniyorum. Biz geçen sene Oğulcan'ı da yaktık. O kavgaların içine soktuk. Madem 1.2 milyon Euro'yu ödeyecektik bu gürültüyü neden koparttık? Çocuğun da futbolu sekteye uğradı. Biz bunları kazanacağız. Ama özellikle orta saha bizim en dağıldığımız, eksiğimizin en net olduğu bölge. Bırakın teknik heyeti, taraftar da orta sahanın dağıldığını görüyor. Orta saha insanın omurgası gibidir. Biz bu omurgayı yeniden yapacağız."



'Hakan Çalhanoğlu'nu düşündük'



"Galatasaray'da yıldız oyuncu ve transfer işi bitmez. Doğru paraya almak önemli. Örneğin Belhanda geçen sene kalsaydı şampiyon olurduk. Sonra Belhanda yarı paraya Adana Demirspor'a gitti. Biz geçen sene ihtiyacımızın 10 numara olduğunu düşünüyorduk. Bu arayışlar içerisindeyken menacerlerle görüştüm. Hakan Çalhanoğlu ile hiç konuşmadık ama düşündüğümüz oyunculardan bir tanesiydi. Fedakârlıklar ve çözümlerle bize gelebilirdi, biz de bugünkü sıkıntıları yaşamazdık. O gün bonservisi elindeydi. Şimdi bir kulüpte."



'Terim'in hocalık bölümü tamamlandı'



"Fatih Terim bizim divan üyemiz. Fatih hocadan başka şekilde faydalanmak lazım. Şu anki yangını söndürürken olacak ekibin içinde Fatih hoca ile ilgili yapabilecek hiçbir şey yok. Belki de bir sonraki seçimde başkan adayı olacak. Beckenbauer yaptı biliyorsunuz Bayern'de. Artık hoca o seviyeye geçti. Yani hocalık bölümü en azından Galatasaray tarafında tamamlandı. Yönetici olabilir, ombudsman olabilir. Akıl hocası olabilir. Geçen sefer de bu popülizmin içinde olmadık. Seçimi büyük oranda etkilemiştir. Şimdi 40 oyla kazandığınız bir seçimde 20 oy yer değiştirirse dengeler farklı olur. Fatih hoca seçimi 20 oydan fazla etkilemiştir."





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