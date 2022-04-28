Metin Öztürk'ten Hamamcıoğlu'na gönderme

Eşref Hamamcıoğlu gibi başkanlık yolundan vazgeçmeyen diğer isim de Metin Öztürk... İlk katıldığı seçimde 600 oy geride kalmasına rağmen, ekibi ve vizyonunu kaybetmeyen, Galatasaray adına yapıcı bir tavır ortaya koyan Öztürk, bu kez iddialı... Özellikle sponsorluklar konusunda son derece kendinden emin ve Galatasaray'a yeni gelir kapıları açacağını ifade ediyor.



30 Nisan Cumartesi günü yapılacak seçime artık saatler kala Milliyet'ten Nevzat Dindar'a konuşan Metin Öztürk'ün düşünceleri şöyle:



'DİVAN BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDEKİ KAVGA ORTAMI ORTADA!'



"İki tane adaya baktığımızda, hangisi bu kutuplaşmanın içinde olmuş, kutuplaşmanın tarafı olmuş, üye ihraçlarında başrolde oynamış, hangisi centilmen davranmış buna bakacağız. Biz camiaya yabancı insanlar değiliz. Ya kavga etmeye devam edeceğiz ya da barışacağız.



Ben 1. sandıktayım, diğer aday 4. sandıkta. Benim GSYİAD başkanlığı dönemindeki fikirlerim ve yaptıklarım ortada. Kendisinin ise divan başkanlığı dönemindeki kavga iklimi ortada. Kavga varsa iki taraflıdır. Ben o haklı diğeri haksız demiyorum. Ortada bir kavga varsa iki taraf da haksızdır."



'ULUSLARARASI SPONSOR'



"Avrupa'ya gidemeğinde gelirini artıramıyorsun. Geride bıraktığımız sezon 14 milyon euro geldi. Gelecek sezon böyle bir gelir olmayacak. Sponsor bulamadığımız için NEF sağ olsun bize destek oldu. Erden Timur harika bir Galatasaraylı ve kulübüne destek oldu. Uluslararası bir sponsor bulunması gerekiyor. Böyle bir durumda bankaya gittiğinizde de bir karşılığı olur. Kasada bir karşılığı ancak böyle olur.



Amatör branşlarda, sponsoru içine alan bir sistem kurmalıyız. Sponsor-kulüp kaynaşması olmalı. Bundan önce maalesef böyle olmadı. Siz hem kendi marka değerinizi hem de sponsorun marka değerini artıracaksınız."



'İKİ FLAŞ TRANSFER'



Her transfer döneminde haberlere bakarsanız bir takım oyuncular alınıyor bir takım oyuncular da satılıyor. Tabii futbolcu alınacak ve satılacak. Ederini bulanı satacaksın ki, kulüp bir gelir kaynağına ulaşsın ve karşılığında da şampiyonluğa oynayan bir takım kurabilesin.



Galatasaray tüm rakipleri karşısında bütün branşlarda iddialı duruma gelmeli. Her alanda yine bayraktarlığı öncülüğü yapabilecek kadrolar oluşturulmalı. Sponsor gelirleri bu anlamda önemli. Şu anda 21 sponsorla hazırız. Sponsorluklar bizim güçlü olduğumuz konu.



Futbol konusunda da çalışmalarımızı yaptık. İkisi flaş olmak üzere en az 4-5 transferimiz var. 30 Nisan'da genel kurulun tercihiyle göreve gelirsek, önümüzdeki hafta biri yerli, biri yabancı olmak üzere iki transferi açıklarız.





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