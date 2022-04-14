Metin Öztürk'ten flaş teknik direktör açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, GSYİAD'ın iftar yemeği sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yeni teknik direktör konusuyla ilgili basından gelen sorulara yanıt veren Metin Öztürk, "Yeni teknik direktör için sezon sonunu beklemek lazım. Elimizdeki hocanın performansı kötü. Devam eden de bir kontratı var. Bu hepimiz için geçerli. Aslolan Galatasaray'ın ileri gitmesi. Bir hoca değişikliği olacaksa kesinlikle Türk hoca olmasını isterim. Muhtelif isimler ortaya atılıyor." dedi.



Nuri Şahin ile ilgili gelen soruya Metin Öztürk, "Nuri Hoca çok başarılı. Hiçbir hoca ile görüşmemiz yok. Sezon sonunda hocamızla yolları ayırırsak görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır. Biz koşa koşa Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla görüşeceğiz. Kimler olacağını tahmin ediyorsunuz. Nuri Hocamız bir pırlantadır. 4-5 sene sonra milli takımın hocası olacaktır." dedi.



OKAN BURUK



Öztürk, "Okan Buruk dahil birçok hoca adayı var. Sürprizle gelmiyoruz. Planlı ve programlı geliyoruz." sözlerini konuşmasına ekledi.



FATİH TERİM



Yerli teknik adam adaylarından birinin Fatih Terim olup olmayacağı üzerine Öztürk, "Fatih Hocamızı çok seviyoruz ama Fatih Hocayı bir rahat bırakmamız, yeni Fatih Hocalar bulmamız gerekiyor." cevabını verdi ve konuşmasını noktaladı.





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