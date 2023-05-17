Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2023 17:47
Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği toplantıya başkan Dursun Özbek'in yanı sıra yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda üyeler 10 Haziran'da yapılacak tüzük tadil kongresi ve kulübün mali yapısına yönelik eleştirilerde bulundu.

Başkan Dursun Özbek'in erken ayrıldığı toplantıda eleştirilere ikinci başkan Metin Öztürk ile yöneticiler Levent Yaz ile Can Natan cevap verdi.

Kulübün mali yapısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Metin Öztürk, "Hiçbir kulübün aklına borçları sıfırlamak gelmezken biz, 'Borçları sıfırlayıp gideceğiz. Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından da çıkacağız.' diyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un böyle bir planları değil hayalleri olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu bile bu yönetimi takdir etmek için bir sebep." diye konuştu.

Lider oldukları Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacaklarını dile getiren Öztürk, "Başkalarının bırakın hedefleri, hayalleri olmayan şeyleri başarıyoruz. İnşallah cumartesi günü (Sivasspor maçı) ya da 10 gün sonra MKE Ankaragücü maçında şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. 23. şampiyon Galatasaray olacak. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery