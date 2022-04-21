Metin Öztürk'ten Aziz Çetin'e 'şımarık kız çocuğu' cevabı

Galatasaray Kulübü Başkanı Adayı Metin Öztürk, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Koza TV'de yayımlanan ve Körfez Gazetesi Yazarı Hasan Yavaşlar'ın hazırlayıp sunduğu 90+7 programında açıklamalar yaptı. Aziz Çetin, Nuri Şahin'e talip olduklarını ve görüşeceklerini açıklayan Metin Öztürk'e hitaben yaptığı konuşmada "" ifadelerini kullandı.Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Aziz Çetin'in bu sözlerine Sporx üzerinden cevap vererek, "" açıklamasını yaptı.