Metin Öztürk: 'Sonuç sağlıklı olmayacak'

Galatasaray'da mali genel kurul devam ederken Metin Öztürk, A Spor'da açıklamalarda bulundu.



Bir önceki seçimde başkan adayı olan Öztürk, "Biz seçim öncesi sayın Burak başkanla da konuştuk, adaylık sürecinde. 5 adaylı bir seçimde kim gelirse gelsin çoğunluğu almadan gelecekti. Bankalar Birliği anlaşması da 5 yıldan, 10 yıla çıkmıştı. Biz de arzu ettik ki, bir yıl restorasyon süreci ile geçsin. Herkes vaatlerini yerine getirsin. Bir yıl sonunda da güvenoyu için gelsin. Galatasaray'ın sorunları bir yıl değil, 3 yılda da çözülmez Bizim planımız da 6 yıldı" dedi.



"GALATASARAY'I TEMSİL ETMİYORSUNUZ"



"Mevcut yönetim, seçim üzerine vaatlerde bulunmuş. Getirmiş, getirememiş ayrı konu. Ben kendi fikrimi söyledim zaten." sözlerini kullanan Metin Öztürk, "Buna göre mali ve idari oylama yapılması gerekiyor. Biri gitsin biz gelelim den çok, Galatasaray'ın sağlıklı yönden ilerlemesi açısından biz dedik ki Galatasaray'ı 28 Mayıs 2022'de biz bu kulübü seçime götüreceğiz. Bulunduğumuz şartlar normal değildi. Bankalar Birliği ile yeni bir anlaşma, sorunların olduğu bir dönem ve 5 aday. Demek ki yüzde 51 ile gelmiyorsunuz. Yani Galatasaray'ı temsil etmiyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.



"SONUÇ SAĞLIKLI OLMAYACAK"



Öztürk son olarak, "Açık oylama değil, sandık olması, bizim vaatlerimizden biri de buydu. Genel Kurul'u iki güne taşımak. Bir gün herkes istediği kadar konuşacaktı, ikinci gün oy kullanılacaktı. Şimdi 61 konuşmacı var ve üyelerin insafına kalmış konuşma süresi. Gece 12'de, 1'de bitecek. Eşim üye, kızım üye, yaşlı üyeler var, sağlık sorunu olanlar var, onlar gece bire kadar kalamazlar. İbra olsa da, olmasa da bu genel kurul iradesini temsil etmeyecek. 6 bin kişiyle seçime gidip, 300-400 kişi ibra için oy kullanacak. Bunun halledilmesi lazımdı, fırsat var vardı, o yapılmadı. Kulübün başkanını 5 dakikada seçiyoruz. İbra edip etmemeyi, kulübün bir sonraki yılının bütçesini 15 saat konuşuyoruz. Ne sonuç çıkarsa çıksın sağlıklı olmayacak" ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO