Metin Öztürk: "Seçime yüzde 100 hazırız"

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, kulüpteki olağanüstü seçimli genel kurul için açıklamalarda bulundu.

Haber; AA
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Metin Öztürk: 'Seçime yüzde 100 hazırız'
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10 Kasım 2020 19:45
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, kulüpte 19-26 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula hazır olduklarını açıkladı.

Öztürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun seçim kararı aldığını hatırlatarak, "Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz, güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok. Yaşasın Galatasaray." ifadelerine yer verdi.

Plansız ve baskın seçimlerin Galatasaray'a zarar verdiğini vurgulayan Öztürk, "Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda bin 200 üyemizle bir araya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

 


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