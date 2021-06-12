Metin Öztürk: 'Seçilirsek 1 yıl sonra yeni seçim olacak'

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, sürpriz bir basın toplantısı düzenledi, Seçim sürecini değiştirecek basın açıklaması yaptıklarını kaydeden Metin Öztürk, kazanmaları halinde 1 yıl sonra yeniden seçim yapılacağını açıkladı
Metin Öztürk açıklamasında, "Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı. 3 yıllığına geliyoruz ancak 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz. 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız. Seçilirsek 20 Haziran'da Fatih hocamız iş başı yapıyor. Sonra da Şampiyonlar Ligi için çalışmalara başlayacağız" ifadelerine yer verd,
Metin Öztürk açıklamasında, "Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı. 3 yıllığına geliyoruz ancak 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz. 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız. Seçilirsek 20 Haziran'da Fatih hocamız iş başı yapıyor. Sonra da Şampiyonlar Ligi için çalışmalara başlayacağız" ifadelerine yer verd,