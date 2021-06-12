Metin Öztürk: "Seçilirsek 1 yıl sonra yeni seçim olacak"

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk kazanmaları halinde 1 yıl sonra yeniden seçim yapılacağını kaydetti.

Haber; Sporx.com
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Metin Öztürk: 'Seçilirsek 1 yıl sonra yeni seçim olacak'
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12 Haziran 2021 11:16
Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, sürpriz bir basın toplantısı düzenledi, Seçim sürecini değiştirecek basın açıklaması yaptıklarını kaydeden Metin Öztürk, kazanmaları halinde 1 yıl sonra yeniden seçim yapılacağını açıkladı

Metin Öztürk açıklamasında, "Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı. 3 yıllığına geliyoruz ancak 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz. 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız. Seçilirsek 20 Haziran'da Fatih hocamız iş başı yapıyor. Sonra da Şampiyonlar Ligi için çalışmalara başlayacağız" ifadelerine yer verd,

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