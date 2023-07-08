Metin Öztürk: "Oyuncu satmayı düşünmüyoruz"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, oyuncu satışı yapmayı düşünmediklerini söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Metin Öztürk: 'Oyuncu satmayı düşünmüyoruz'
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08 Temmuz 2023 00:00
Son güncelleme 08 Temmuz 2023 00:16
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Ocak ayına kadar oyuncu satmayacaklarını söyledi.

Spor Gecesi'ne transfer için konuşan Öztürk, şu sözleri kullandı;

"Takımda hemen hemen herkese resmi teklif gelmiş durumda. Sadece Boey, Nelsson değil, hemen hemen herkese resmi teklif gelmiş durumda. Ama biz Ocak ayına kadar oyuncu satmayacağız. Çünkü biz Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Bu sezon oyuncu satma sezonu değil. Biz Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Şampiyonlar Ligi için kadro kuruyoruz. Elimizdeki oyuncuları en az Ocak ayına kadar elimizde tutmak istiyoruz. Ocak ayına kadar oyuncu satmayacağız. Elimizde kadronun üzerine oyuncu alacağız."

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