Metin Öztürk ile Levent Nazifoğlu arasında gerilim!

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün listesinde yer alan Levent Nazifoğlu konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların başkan adayı Metin Öztürk, Levent Nazifoğlu'nun iddialarına yanıt verdi.



Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Sportif A.Ş'yi emanet etmeye hazırlandığı Levent Nazifoğlu hakkında bir paylaşım yaptı. Metin Öztürk yaptığı paylaşımda, "Levent Nazifoğlu'nun şahitler huzurunda dediği konuşmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Okan Buruk görüşmesi sonrası, şahsıma attığı tehditvari Whatsapp mesajı sonrası kendisi ile ilişiğimiz kesilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Skorer'e verdiği özel röportajda Levent Nazifoğlu'na görev vermeyi planladığını duyurmuştu. Metin Öztürk o dönemde şu açıklamayı yapmıştı:



"Sayın Levent Nazifoğlu da bizim Sportif A.Ş'deki 7 yönetim kurulu üyemizden biri olacak. Yönetim kurulu üyeleri arasında görev paylaşımı olacak. Nazifoğlu, bizim adımıza çimde olacak. Takımla deplasmana gidecek, otelde onlarla kalacak. Hocadan ve teknik heyetten aldığı referansları yönetim kuruluna getirecek. Kurulda bunları tartışıp karar vereceğiz. Galatasaray'da başkan da dahil kimse tek başına karar verme hakkına sahip değil."





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