Metin Öztürk: 'Herkes satılır, daha iyisi alınır'

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi Metin Öztürk Akşam gazetesine projelerini anlattı.



Öztürk, Galatasaray'ın kısa bir dönemde ödemek zorunda olduğu 500 milyon TL'yi nasıl bulacağını açıkladı:



"Bu ödemelerin büyük bir bölümünün 30 Haziran'a kadar yapılması gerekiyor. Temmuz ayında da Bankalar Birliği'ne bir ödeme yapılacak. Bunun kasa kolaylığı dışında başka bir yolu yok. Biz bütün planlarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Kasa kolaylığına bankalar izin vermezse onlara 'Çözümü sizi bulun' diyeceğiz. Bizde bu para var. Bunu Galatasaray'a borç vermeye hazırız. Bu devirde zor olan parayı bulmak. Geçen seçimde 200 milyon TL kasa kolaylığını yapacağımızı söylemiştim. Şimdi bu rakam da kurtarmaz."



"KADROMUZ DEVLER LİGİ GİBİ"



Oluşturduğu yönetim kurulu ile ilgili bilgiler veren Başkan adayı Metin Öztürk, "Biz ekibi kurarken seçimi kazanacak değil, kazandıktan sonra yürütecek ekibi kurduk. Diagne ile Falcao'ya ödediğin 50 milyon euroyu çöpe atıyorsun. Kemerburgaz orada boş duruyor. Galatasaray Adası çöp içinde duruyor. Bu hataları bitirmek için bu ekibi kurduk. Ethem Baturalp Pamukçu sponsorlukların başına gelecek. Sadece onun kanalı ile en az 20 tane sponsor bekliyoruz. Biz demokrasiyi getiriyoruz. Tek adam sistemini getirmiyoruz. Kadroya baktığınızda Şampiyonlar Ligi gibi bir yönetim kadrosu var." diye konuştu.



"2-3 AY İÇİNDE DEĞİŞTİRECEĞİZ"



Öztürk, son dönemde yönetimlerin ibra olmaması ile ilgili ise "Rahmetli Mustafa Cengiz başkan ile 3 sene tüzükte beraber çalıştık. Siz Mali Genel Kurulu iki güne çıkardığınızda ibrasızlıktan korkma diye bir şey olmaz. İlk gün konuşmalar olur, ikinci gün sandık olur. Son Mali Genel Kurul'a 2500 kişi geldik. Oylamada 2500 kişi oy kullanmadı. Şu anki sıkıntı üyenin iradesinin sandığa yansımıyor olması. Oy kullanmak için gece geç saatlere kadar beklemek gerekiyor. Geldiğimizde yapacağımız ilk işlerden biri tüzük değişikliği olacak. Tüzük değişikliğini 2-3 ay içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.



"BAŞKALARININ AĞLAMASI GEREKİYOR"



Yabancı kuralı ile ilgili Öztürk, "Galatasaray Sayın Dursun Özbek'in kurduğu takımla arka arkaya 2 sene şampiyon oldu. O dönem rakiplerin paçası sıkıştı baktılar biz bu Galatasaray'ı durduramayacağız TFF'nin arka kapısından dolaşarak iş çevirdiler. 'Yabancı sayısı azalsın, yerli oyuncu artsın' dediler. Galatasaray ne zaman başarıya gitse rakipler, özellikle belli bir tanesi kapı arkasında iş çeviriyor. Bu sene en rahat takım Galatasaray. Yeteri kadar yerlisi var. Yeteri kadar yabancısı var. 8+3 kuralı için başkalarının ağlaması gerek, Galatasaray'ın değil. Biz işimize gücümüze bakacağız." diye konuştu.



"HALİL'İ KADRODA DÜŞÜNMÜYORUZ"



Metin Öztürk başkan seçilmesi durumunda önümüzdeki sezon uygulayacağı transfer politikası ile ilgili konuştu: "Galatasaray mutlaka önümüzdeki sezona yıldız transferlerle girecek. Yıldız transferler demek kaynağı yanlış kullanmak değil. Kerem Aktürkoğlu yıldız mı değil mi? 350 bin TL'ye oynadı. Messi'yi getireceğim demeye gerek yok, ihtiyaca bakacaksın. 10 tane kiralıktan dönen oyuncumuz var."



"TALİP OLANA HAYIRLI OLSUN"



Galatasaray'da kiralık forma giyen Halil Dervişoğlu'nun geleceği ile ilgili ise Metin Öztürk, "Halil, kiralık bir oyuncu. Kendisinin bonservisini almayı düşünmüyoruz. Biz talip değiliz, talip olana hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



"HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU"



Metin Öztürk, başkan seçilmesi durumunda hedeflerini de açıkladı. Başkan adayı Öztürk, "Geldiğimizde 2 yıl 1 aylık süremiz var. Arkasından da üç yıllık bir dönem için seçim olacak. Biz esasen ona hazırlanıyoruz. 2 yıl 1 aylık sürede takımı şampiyonluk seviyesinde tutacağız. Sonraki üç sezonda en azından UEFA şampiyonluğu ya da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final veya final hedefliyoruz" diye konuştu.



"SATARIZ İYİSİNİ ALIRIZ"



Başkan adayı Metin Öztürk, Avrupa takımlarının gözdesi halinde olan ve birçok takımın transfer listesinde yer alan Kerem, Nelsson ve Marcao ile ilgili konuştu. Öztürk, "Kerem Aktürkoğlu, Nelsson, Marcao bizim kıymetli oyuncularımız. Değerine ulaşan bir teklif gelirse hemen satarız. Yerine daha iyisini alırız. Türk takımlarının ve G.Saray'ın en büyük problemi oyuncu satışı yapamaması." diye konuştu.



"FLORYA MANTIKLI PROJE"



Florya projesinin geleceği ile ilgili: "Burak Başkanın bu konuda yürüttüğü bir gayrimenkul projesi var. Çok mantıklı bir proje. Müthiş bir proje yürüyor. Biz seçildiğimizde bunu ele alacağız. Galatasaray'ın bütün borcunu kapatır diyerek hayalperestlik içinde koşmamak lazım. Ama Galatasaray'a büyük bir değer katacağı ortada. Bu projeyi tamamladığımızda inşallah Burak Başkanla birlikte bu eserlerin önünde fotoğraf çektireceğiz."



"ÇOCUKLUK ARKADAŞIM DEĞİL"



'Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç ile ilişkiniz nasıl olacak?' sorusuna Metin Öztürk, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan Burak Elmas'ın çocukluk arkadaşı. Benim çocukluk arkadaşım değil. Diğer 19 takımla nasıl bir ilişkimiz oluyorsa Fenerbahçe ile de öyle olacak." yanıtını verdi.



"KATILIM AZ OLACAK"



30 Nisan'da yapılacak seçimi yorumlayan Öztürk, "Yüzde elli yüzde elli görüyorum. Katılım az olacak. Biz üyelere diyoruz ki Galatasaray için tatilinizi bir gün erteleyin. Tatil mi kıymetli, Galatasaray mı kıymetli 30 Nisan'da göreceğiz." diye konuştu.



"KAVRAM YANLIŞ"



Öztürk: "Bu kavram yanlış olur. Eşref başkanın listesinde de lisesiz olanlar var. Bizim listemizde de çok sayıda liseli isim var. Benim rahmetli babam adanın ve kulübün 30 sene müdürlüğünü yaptı. Bir liseli 4 sene oraya gidiyorsa. Babam 30 sene liseye gitti."



"KORSAN YAYIN TAVAN YAPTI"



Metin Öztürk, yayın ihalesinde yaşanan sorun ile ilgili, "Başkan Burak Elmas bu konuda iki adayı da bilgilendirdi. Galatasaray'ın bu konuda güçlü bir şekilde temsil edildiğini söyleyebilirim. Biz kaldığı yerden devam edeceğiz. Bu konudaki en büyük sıkıntı korsan yayın. Son zamanlarda tavan yapmış durumda." ifadelerini kullandı.



"ANLAŞMAZSA ALTYAPIYI ÇALIŞTIRIR"



Başkan adayı Metin Öztürk, Torrent ile ilgili "Hoca ile bir şekilde anlaşırsın. Yok hoca anlaşmak istemiyorsa altyapının başına koyarsın hocayı, altyapıyı çalıştırır." dedi.



Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, Teknik Direktör Domenec Torrent'in geleceği ile ilgili konuştu. 'İspanyol çalıştırıcının 1.5 milyon euro tazminat sorunu nasıl çözülecek' sorusuna Öztürk, "Hoca ile bir şekilde anlaşırsın. Yok hoca anlaşmak istemiyorsa altyapının başına koyarsın hocayı, altyapıyı çalıştırır" yanıtını verdi.



"FLORYA'DAN SORUMLU"



Levent Nazifoğlu'nun görevinin tam olarak ne olacağı ile ilgili soruya ise Başkan adayı Metin Öztürk, "Levent Nazifoğlu konusunda herkesin kafası karışmış durumda. Levent Nazifoğlu 24 saat futbolcu ile olacak kişi. Tek başına Levent Nazifoğlu'na takımı emanet etmek mümkün mü? Ben, İsmail Sarıkaya ve Rıza Morova ağırlığımızı futbola vereceğiz. Levent Nazifoğlu da Sportif A.Ş. adına Florya'dan sorumlu olacak." yanıtını verdi.





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