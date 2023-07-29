Metin Öztürk: 'Gruplara kalacağız'

Galatasaray'ın kurucu başkanı Ali Sami Yen, vefatının 72. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Ali Sami Yen'i anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Öztürk, "1905 yılında Ali Sami Yen Başkanımız ve arkadaşları, o günün en önemli kurumu, bugün aynı şekilde ülkemizin gelişimine ön ayak olan Galatasaray Lisesi'nde büyük bir özveriyle Galatasaray Kulübümüzü kurdular. Kendisinin vefatının 72. yılı. O yıllarda bu yıllara geldiğimizde ne kadar önemli bir bakış açısıyla Galatasaray'ı kurduğunu görüyoruz. O yıllarda futbol yeni oynanıyor ve o zaman mesajı şu; İngilizler gibi oynamak, bir takım olmak ve en önemlisi yabancıları yenmek." dedi.
Metin Öztürk, sözlerini, "Bugün Ulu Önder Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Dursun Özbek başkanımız vizyonu çizmişti, "Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olacak" dedi. Cumhuriyet'in 100. yılıyla, Ali Sami Yen başkanımızın 1905 yılında kurduğu vizyon bugün Galatasaray'da birleşti. Nedir, Avrupa'da yabancı takımları yenmek. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyoruz, gruplara kalacağız. Galatasarayımızı inşallah bu sene Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek." diye tamamladı.
Öztürk, "1905 yılında Ali Sami Yen Başkanımız ve arkadaşları, o günün en önemli kurumu, bugün aynı şekilde ülkemizin gelişimine ön ayak olan Galatasaray Lisesi'nde büyük bir özveriyle Galatasaray Kulübümüzü kurdular. Kendisinin vefatının 72. yılı. O yıllarda bu yıllara geldiğimizde ne kadar önemli bir bakış açısıyla Galatasaray'ı kurduğunu görüyoruz. O yıllarda futbol yeni oynanıyor ve o zaman mesajı şu; İngilizler gibi oynamak, bir takım olmak ve en önemlisi yabancıları yenmek." dedi.
Metin Öztürk, sözlerini, "Bugün Ulu Önder Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Dursun Özbek başkanımız vizyonu çizmişti, "Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olacak" dedi. Cumhuriyet'in 100. yılıyla, Ali Sami Yen başkanımızın 1905 yılında kurduğu vizyon bugün Galatasaray'da birleşti. Nedir, Avrupa'da yabancı takımları yenmek. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyoruz, gruplara kalacağız. Galatasarayımızı inşallah bu sene Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek." diye tamamladı.