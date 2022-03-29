Metin Öztürk: 'Galatasaray'da koltuk aramıyorum'

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçimde aday olacağını açıklayan Metin Öztürk, adaylar arasındaki birleşme konusuna sıcak bakmadığının nedenini açıkladı.



Öztürk konu ile ilgili şunları söyledi:



"Ben kendime koltuk aramıyorum. Böyle bir düşüncem olsa kazanacağını düşündüğüm bir listenin içerisinde yer alırdım. Ya da seçim sonrası Sportif A.Ş'de yönetici olurum. Ben proje adamıyım. Benim ve ekibimin hedefi ; Gaşatasaray markasını paraya çevirerek Galatasaray'ın borçlarını kısa süre içinde azaltmak. Oluşturacağımız güçlü bir liste ile zaten bir anlamda birleşme yapmış oluyorsunuz."



"TARZIMIZ BİR DEĞİL"



"Bunun adamı, şunun adamı diye liste oluşturmaktansa bu kişi bu işi iyi yapar diye düşünerek yönetime almak en mantıklı tercih olur. Zaten o anlamda bir birleşme yapmış oluyorsunuz. Eşref Hamamcıoğlu harika bir başkanlık yapabilir. Ama ben birlikte olamam. Benim tarzım ile diğer adayların çoğunun tarzı bir değil. Ekibi bozmadım. Her hafta Galatasaray için bir araya geliyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz."





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