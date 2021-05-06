Metin Öztürk: 'Galatasaray'a zarar veremezler'

Galatasaray başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesine tepki gösterdi.
Metin Öztürk, sosyal medya hesabı Twitter'dan, aday yönetim kurulu listesindeki isimlerle Galatasaray Stadyum Müzesi önünden çekilmiş bir fotoğrafla, "Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray'a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız." paylaşımında bulundu.
Metin Öztürk, sosyal medya hesabı Twitter'dan, aday yönetim kurulu listesindeki isimlerle Galatasaray Stadyum Müzesi önünden çekilmiş bir fotoğrafla, "Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray'a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız." paylaşımında bulundu.