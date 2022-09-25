Metin Öztürk: "Cüzdanımız dolu demiştik"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) olağan genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Metin Öztürk: 'Cüzdanımız dolu demiştik'
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25 Eylül 2022 10:52
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) olağan genel kurulunda konuştu.

Öztürk, yaptığı açıklamada verdikleri sözleri tuttuklarını ve şampiyon olmak istediklerini belirtti.

G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Gelirken 'cüzdanımız dolu' demiştik. Verdiğimiz bütün sözleri tutuyoruz. Şampiyonluk da gelecek. Okan Hoca bir anda önümüze çıkmadı. Bir senedir kendisiyle görüşüyordum. Okan Buruk'ta ısrarcı oldum, geldi" ifadelerini kullandı.

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