Metin Öztürk cephesi Okan Buruk ile görüştü

Galatasaray'ın yapılacak seçimdeki başkan adaylarından olan Metin Öztürk teknik adam için kararını verdi. Öztük'ün ekibinden bir isim Okan Buruk ile görüşme sağladı.

Abone Ol
Metin Öztürk cephesi Okan Buruk ile görüştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2022 16:00
Galatasaray'da gündem 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimiyken başkan adaylarının ekibi de merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte oldukça iddialı olan isimlerden Metin Öztürk'ten ise teknik direktör konusunda flaş bir hamle geldi.

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Okan Buruk ile Metin Öztürk'ün ekibi bir araya gelerek görüşme sağladı.

A Spor'dan Emre Kaplan görüntüleri aktardı:



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ