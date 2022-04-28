Metin Öztürk cephesi Okan Buruk ile görüştü

Galatasaray'da gündem 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimiyken başkan adaylarının ekibi de merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte oldukça iddialı olan isimlerden Metin Öztürk'ten ise teknik direktör konusunda flaş bir hamle geldi.Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Okan Buruk ile Metin Öztürk'ün ekibi bir araya gelerek görüşme sağladı.A Spor'dan Emre Kaplan görüntüleri aktardı: