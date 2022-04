Metin Öztürk: 'Borcu temizleyecek biri varsa çekiliriz'

Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Metin Öztürk, 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığı başvurusunda bulundu.



Metin Öztürk ve ekibi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'ndaki kulüp binasına gelerek, adaylık başvurusu için gerekli evrakları divan kuruluna teslim etti.



Basın mensuplarına açıklamada bulunan Öztürk, seçimlerin Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını dileyerek, "Taraftarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak, biz de işin finans ve diğer tarafını halledeceğiz. Gayet kalabalık bir ekiple hazırız. Cuma günü de listelerimizi vereceğiz. Şu an imzalarımızı teslim ettik. Resmi adaylık sürecimiz başladı." diye konuştu.



Metin Öztürk, başkan adaylarının liste hazırlamama gibi bir durumu olmadığını anlatarak, "Galatasaray'da adaylar her zaman çıkar. Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz. Biz üstümüze düşen görevi yapmak için buradayız. Listelerle ilgili bir sorun olduğunu sanmıyorum. Şu ana kadar ben ve Sayın Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıkladı. Biz yönetim ve kurul listelerini bitirdik, şirket listelerini tamamlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Seçim takvimiyle ilgili bir soru üzerine Metin Öztürk, son mali genel kurulda 2022 yılı bütçesinin onaylanmadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"2022 bütçesinin olmadığı bir ortamdayız. Her günün kıymetli olduğu bir ortam. Seçime hazırlık sürecinden bahsettiğimizde de eğer 45 günlük bir hazırlıkla 5.1 milyar liralık borcu temizleyecek varsa, biz hemen geri çekiliriz. Gerek Sayın Hamamcıoğlu gerekse bizim ekip yıllardır bu işe hazırlanıyor. Onun için 30 Nisan olmasaydı da 14 Mayıs olsaydı ne fark ederdi bilmiyorum. Bu bir bahane. Yönetim doğru bir karar almıştır. Burak Elmas başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine sonsuz teşekkür ederiz ki bu süreci uzatmadan, yargıya taşımadan, Galatasaray'ın önünü açtılar."



Öztürk, kulüpteki kutuplaşmayla ilgili soruya da "Ekibimiz kıdemli Galatasaraylılardan oluşuyor. Finansı çözecek iş adamlarından oluşuyor. Bu ayrışma maalesef son 5-6 yıldır gerçekleşti. Bugün sizlerle toplantı yapıyor olmak bile aslında ayrışmanın kalktığını gösteriyor. Bir önceki toplantıyı kamyonların arasında yapmıştık, geçen seçim döneminde. Sizinle böyle medeni bir ortamda buluşmamızı sağladıkları için Burak Elmas başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bu kutuplaşma kalkacak. Ben bunu milat olarak görüyorum." cevabını verdi.





