Metin Öztürk: "A Grubu birinci demek, önde demek"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Şampiyonlar Ligi grup kuralarının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Metin Öztürk: 'A Grubu birinci demek, önde demek'
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31 Ağustos 2023 20:36
Son güncelleme 31 Ağustos 2023 20:44
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk grupların belli olmasının ardından "A Grubu çıktı. A nedir, hep birincidir, öndedir." dedi.

Sözlerine devam eden Metin Öztürk, "İyi takımlar var. Artık TV'ye değil, Rams Park'a gelin. Dünyanın en büyük takımlarını, en iyi takımlarını izleyin. Galatasaray, Avrupa'nın en büyüğü olduğunu 2000 yılında hem UEFA hem Süper Kupa'da gösterdi. Grupta Kopenhag var, UEFA Kupası'nı kaldırdığımız yer. Bayern Münih var, Manchester United var. Müthiş! Çok keyifliyiz, keyfimiz yerinde. Herkese yansıyor. Galatasaray olması gerektiği yerde. Eminiz ki Galatasaray bu gruptan çıkacak." ifadelerini kullandı.



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