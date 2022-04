Metin Öztürk: '21 sponsor ile birlikte geliyoruz'

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçimde başkanlığa aday olan Metin Öztürk, genel kurul üyelerinin bu kez bir değil iki kez düşünmesi gerektiğini söyledi.



İşte Metin Öztürk'ün sözleri...



"İNTİKAM ALAN BİR KULÜP OLMAYACAĞIZ"



Bence şu an ortada barışı sağlayabilecek tek adayım. Biz projesi sadece lise olan bir ekip değiliz! Projesi şampiyonluklar olan ve Galatasaray'ın borçlarını tamamen kaldırmayı hedefleyen bir ekibiz. Biz 2 yıl 1 aya değil, arkasındaki 3 yıla da talibiz. Bambaşka vizyonu olan, bambaşka noktalara gidecek bir Galatasaray yaratacağız. Son mali genel kurulda sadece ibra-ibrasızlık değil, insanların nasıl bir intikam ateşi ile tutuştuklarını da gördük. Biz intikam alan değil, herkesi kollayan taraftarı ile liselisi, lise sizi, atkılısı ile iş insanıyla ileriye giden bir Galatasaray hedefliyoruz.



"21 SPONSOR iLE BiRLiKTE GELiYORUZ"



"Statta NEF ile anlaşma sürüyor. Futbol takımının göğüs ve diğer sponsorlukları da devam ediyor. Biz özellikle en önemli eksiğimiz olan amatör branşlara 21 sponsor ile geliyoruz."



"5.1 MiLYAR TL'LiK BORCUN TAMAMINI NAZiFOĞLU YAPMADI"



"Futbolda yapılan yanlış harcamalar yüzünden biz 5.1 milyar TL borca geldik. Bunun tamamını Levent Nazifoğlu yapmış gibi yaklaşmak çok ilginç ve değişik. Sayın Nazifoğlu da Sportif A.Ş.'de 7 kişiden biri olacak. Teknik heyet ile bizim aramızda köprü görevi görecek."



"TERCİHİM YERLİ BİR HOCA"



"Ekibimizde 'Torrent iyi bir rapor getirdiğinde onunla devam etmeliyiz' diyen arkadaşlarımız var. Ama ben o tarafta değilim. Ben yerli hocadan yanayım. Taraftarla bütünleşmeyen, ateşleyemeyecek, futbolculara dokunamayacak kişinin gelecek sene şampiyonluğu getireceğini zannetmiyorum. Bir ruh takımıyız! Biz Metin Oktay ruhunu geri getirmek, aslanın kükremesini her yerde dinlemek istiyoruz. Ama hep söylüyorum 11 kişilik bir yönetim kuruluyuz. 6 kişi Galatasaray'ın doğrusu adına farklı düşünüyor ise ben onların kararlarına uyarım.



Galatasaray her şartta artıya geçtiği sürece oyuncu satmaya sıcak bakarız. Eğer Galatasaray için doğru olan rakam ortada ise bu cesareti gösteririz. Çünkü Galatasaray'ın aktifi bu. Siz bir mağaza iseniz, ben bu ceketleri burada tutayım demiyorsunuz ki. Ama biz borçları ödemek için biz futbolcu satmayacağız."



"SAHADA, MASADA, KASADA ÇOK DAHA GÜÇLÜ BiR GALATASARAY OLACAK"





SAHA: Torrent'in vereceği rapor değerlendirilerek kiralıktan geri dönecek oyuncularımızın, eldeki futbolcularımızın performansı ve transfer ihtiyacı olan yerlere aday isimlerin maliyetleri, bütçe... Bunlara bakacağız!



MASA: Yakın zamanda TFF seçimleri var. Orada mutlaka Galatasaray'ın haklarını savunacak, en azından haksızlıkların önünde duracak bir yönetim kurulu olacak. Bunu da mayıs ayı sonuna kadar yönetimde olmasa dahi sayın Burak Elmas ile birlikte karar vereceğiz.



KASA: Geçen dönem Token projesinden 16 milyon dolar, UEFA'dan 14 milyon Euro geldi, bu yok. Yayın ihalesi 500'den 150 milyon dolara indi. Bankalar Birliği anlaşmasının ilk ödemesi geliyor. O da 250-300 milyon TL civarı. Geçen yıl alınan futbolcuların bonservis taksitleri var. Hepsine baktığınızda eksi 1 milyar TL ile başlıyorsunuz. Bunun karşılığında gayri menkul satmayacağız. Biz bir şeyleri satmaya değil, büyüt meye geliyoruz. Biz zaten büyütmenin Galatasaray'ı ileriye götüreceğine inanıyoruz."





