Metin Oktay, kabri başında anıldı

"Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 30. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Metin Oktay, kabri başında anıldı
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13 Eylül 2021 15:07
Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 30. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, ikinci başkan Ali Polat Bengiserp, genel sekreter Köksal Ünlü, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, altyapı sporcuları ve Oktay'ın yakınları katıldı.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve dualar okundu.

Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Burak Elmas, "Duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olmuş Metin Oktay'ı rahmetle anıyorum. Camiamızın tüm bileşenleri burada. Hep beraber anmaya geldik. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Galatasaray, kendisinin yokluğunu doldurmakta zorlanıyor. Umarım her sene daha da kalabalıklaşarak burada vefa göstermek adına anma törenleri düzenleriz." ifadelerini kullandı.




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