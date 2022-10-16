"BEŞİKTAŞ'IN HOCASINA KİMSE KOMPLO KURAMAZ"

"GİDECEK GİBİ GÖRÜNEN HOCA PRESTİJ KAYBEDER"

"KÜÇÜK DETAYLAR SONUCU BELİRLER"

LES FERDINAND İTİRAFI

TARAFTARA KEÇELİ'DEN MESAJ

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların eski ikinci başkanı Metin Keçeli, Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesiyaptı.i, Valerien Ismael ile ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı. İşte Keçeli'nin açıklamaları...Öncelikle Beşiktaş yönetiminin Valerien Ismael ile ilgili açıklamalarına değinen Keçeli, "Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Valerien Ismael için yaptığı açıklamaya katılıyorum. Çok doğru bir şey yaptı. Sonuna kadar desteklenmeli. Yönetim bir kez karar verir ve teknik adam tayin eder. Sonra hedefe konsantre olur. Başkanın açıklamalarını yerinde buluyorum. Ayrıca Beşiktaş'a komplo kurulması meselesini çözemiyorum. Beşiktaş'ın teknik adamına kimse komplo kuramaz" ifadesini kullandı.Fransız çalıştırıcının sezonu tamamlayamayacağı yönündeki eleştiriler için ise Beşiktaş camiasının etkin ismi, "Ismael sezonu tamamlar mı? Sergen Yalçın bile şampiyon olmasına rağmen sezonu tamamlayamadı. Başarılı sonuçlar alırsa Ismael kalacak. Kritik maçlarda puan kaybetti. Bu bizi sarsıyor. Vatandaşı, seyirciyi negatif etkiliyor. Ismael sonuna kadar mücadele etmeli. Fenerbahçe maçında kötü oynadık ama son 20 dakika oynadık. Beşiktaş'ın kadrosu geniş. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Beşiktaş hepimizin. Başkanın açıklamalarından sonra futbolcu ve taraftarın da güveni geliyor hocaya. Gidecek gibi görünen hoca, futbolcular önünde prestij kaybeder." diye konuştu.Trabzonspor maçında Beşiktaş'ın favori olduğunu belirten Keçeli, "Fenerbahçe ile derbi oynamıştık. Özellikle son bölümde iyiydik. Bu maç da en az o kadar zor bir maç olacak. Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Tecrübeli bir teknik direktörü var başlarında. Küçük detaylar maçın sonucunu etkileyecek. İnşallah şans bize güler" dedi.Öte yandan Keçeli, Weghorst, Redmond, Dele Alli, Masuaku gibi futbolcuların geleceği için, "Kiralık oyuncuların katkılarına göre karar verilecek. Dele Alli daha bir şey oynamadı. Weghorst'un daha seri olması lazım. Gelecekleri ilerleyen dönemde belli olacak. Les Ferdinand bize kiralık geldi. Burada patlama yaptı. Peşine düştük alamadık. Şu andaki futbolculardan da patlama olursa iyi planlama gerek. Pancu için hatırlayın Rahmi Koç bile devreye girmişti. Bu kadrodan çok şey çıkar. Taraftarın desteğini almış bir Beşiktaş şampiyon olur. Top bize de gülecektir" açıklamasını yaptı.Beşiktaş'ın eski yöneticisi, siyah-beyazlı taraftarlara da mesaj vermeyi ihmal etmedi. Keçeli, "Beşiktaş taraftarı takımın her zaman arkasında olmalı. Bundan önce de sadece Beşiktaş'ın arkasında durdular. Taraftarımız Beşiktaş ile birlikte olmalı. Trabzonspor maçında da bundan sonra da desteğini esirgemesinler" diyerek sözlerini tamamladı.