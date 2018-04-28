Metin Diyadin'den Samsunspor yorumu

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Samsunspor'u 2-1 yenen Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, "En kötü play-off'ta olmamız gerekirken maalesef bugün böyle şeyler konuşuyoruz." dedi.Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk yarısında Giresunspor için çok farklı şeyler konuşulurken bugün konuşulan durumun tam tersi olduğunu söyledi.Sezonu bu sonuçla tamamlamış olduklarını dile getiren Diyadin, şunları kaydetti:"Kendi dönemimle ilgili söylüyorum, en kötü play-off'ta olmamız gerekirken maalesef bugün böyle şeyler konuşuyoruz. Ligin ilk yarısında eleştirilen 30 puan, ikinci yarı 14 puan, Gaziantepspor maçı da kazanıldığı düşünüldüğünde kendi dönemimle ilgili yaklaşık 1,6 puan ortalaması. Ayrılıktaki 1,7'yi buraya ilave yapsak bugünkü durumumuz play-off'tu. Gerçekten çok üzgünüm."Diyadin, Samsunspor'un ise bu pozisyona düşmesinin üzücü olduğunu ifade ederek, "Büyük bir taraftar kitlesi ve futbol şehri, bu liglerde her zaman olması gerekirler ama maalesef futbolda doğru şeyler yapılmadığı zaman bu noktalara gelinebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.Samsunspor'un yardımcı antrenörü Mustafa Güngör ise üzüntülü olduklarını belirterek, "Böyle olmasını istemezdik ama birkaç haftadır bir futbol şansızlığımız da var. Üzgünüz, söyleyecek bir şey bulamıyoruz." diye konuştu.