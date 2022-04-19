Metin Diyadin: "Zor deplasmandan 1 puan aldık"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, 0-0 berabere biten Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Metin Diyadin: 'Zor deplasmandan 1 puan aldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2022 21:21
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, 0-0 berabere kaldıkları Bursaspor müsabakasının zorlu geçeceğini bildiklerini ifade etti.

Kritik pozisyon vermeden maçı tamamladıklarını söyleyen Diyadin, "Zorlu deplasmandan 1 puan aldık. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Biz istediğimizi aldık. Bursaspor'un kadro yapısına göre puanı az. Bursaspor'un son ana kadar kümede kalmayı kovalayacağını düşünüyorum. Bursaspor kalan 5 maçında 15 puan alabilir ve ligde kalabilir. " diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ