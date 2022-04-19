Metin Diyadin: 'Zor deplasmandan 1 puan aldık'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, 0-0 berabere kaldıkları Bursaspor müsabakasının zorlu geçeceğini bildiklerini ifade etti.



Kritik pozisyon vermeden maçı tamamladıklarını söyleyen Diyadin, "Zorlu deplasmandan 1 puan aldık. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Biz istediğimizi aldık. Bursaspor'un kadro yapısına göre puanı az. Bursaspor'un son ana kadar kümede kalmayı kovalayacağını düşünüyorum. Bursaspor kalan 5 maçında 15 puan alabilir ve ligde kalabilir. " diye konuştu.





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