Metin Diyadin: "Zor bir maç olacağı belliydi"

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor' 2-0 yenilen Gençlerbirliği teknik direktörü Metin Diyedin değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Metin Diyadin: 'Zor bir maç olacağı belliydi'
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14 Aralık 2021 19:38
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor' 2-0 yenilenGençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin deplasmanda zorlu bir maça çıktıklarını anlattı.

Galibiyet serisinin ardından önemli bir rakiple deplasmanda oynadıklarını dile getiren Diyadin, şu değerlendirmede bulundu:

"Zor bir maç olacağı belliydi. Maçın ilk yarısında biz, ikinci yarısında ise Erzurumspor iyi oynadı. Özellikle ilk yarıda 3-4 tane net pozisyonumuz var, değerlendirmemiz gerekirdi. Golü bulamayınca da ikinci yarı Erzurumspor daha iyi oynadı. Yakaladıklarımızı değerlendiremediğimizde deplasmanda hele de güçlü takıma karşı skor üretip puan olmak kolay değil."


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