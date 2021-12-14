Metin Diyadin: 'Zor bir maç olacağı belliydi'

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor' 2-0 yenilenGençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin deplasmanda zorlu bir maça çıktıklarını anlattı.



Galibiyet serisinin ardından önemli bir rakiple deplasmanda oynadıklarını dile getiren Diyadin, şu değerlendirmede bulundu:



"Zor bir maç olacağı belliydi. Maçın ilk yarısında biz, ikinci yarısında ise Erzurumspor iyi oynadı. Özellikle ilk yarıda 3-4 tane net pozisyonumuz var, değerlendirmemiz gerekirdi. Golü bulamayınca da ikinci yarı Erzurumspor daha iyi oynadı. Yakaladıklarımızı değerlendiremediğimizde deplasmanda hele de güçlü takıma karşı skor üretip puan olmak kolay değil."





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