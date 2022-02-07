Metin Diyadin: 'Yeniden ayağa kalkacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncusu Tshibola'nın 42. dakikada kırmızı kart görmesine kadar ortada geçen bir mücadele olduğunu söyledi.



Başkent derbisine çıkarken 4-5 oyuncularının eksik olduğunu hatırlatan Diyadin, "Bunu bahane olarak algılamayın ama bizim gibi dar bir kadro için bu eksikler çok çok önemlidir. Önümüzdeki hafta ve 1-2 hafta içerisinde sakatlıktan dönecek futbolcularımız var. Yeniden ayağa kalkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





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