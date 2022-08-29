Metin Diyadin: 'Transfer yasağı acil kalkmalı'

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Pendikspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, transfer yasağının bir an önce kaldırılması gerektiği çağrısını yineledi.



Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynadıklarını belirterek, "Kaçırdığımız net pozisyonlar var. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık." dedi.



Oyuncularını mücadeleleri ve isteklerinden dolayı tebrik eden Diyadin, şu ifadeleri kullandı:



"Oyuna hamle gücümüz bile yok. Rakibin devre arası oyuncu hamlelerine çok fazla cevap veremedik. Çünkü transfer yasağımız var, dar kadroyla mücadele ediyoruz. Gençlerbirliği camiasına tekrar sesleniyorum, transfer yasağının acil açılması gerekiyor. Önde gelenlerin muhakkak bir araya gelmesi gerekiyor. Bu çocuklar formaları adına her şeylerini ortaya koyuyor. Onlara destek verecek 3-5 oyuncu muhakkak kadroya katılmalı. Çok önemli bir açıklama yapıyorum, herkes farkında olsun. Bunu bir teknik adam olarak da açıklamıyorum. Gençlerbirliği'nin 34 yıl içinde olan bir evladı, üyesi mi dersiniz, adına ne derseniz deyin. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Ligin en pahalı üç takımından biriyle oynadık. Oyunu da yeri geldi başa baş, yeri geldi daha üstün oynadık."





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