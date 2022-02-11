Metin Diyadin: 'Rakibimizle puan farkını açtık'

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, ligin ilk yarısında Altınordu maçıyla çıkışa geçtiklerini hatırlatıp, bu karşılaşmayı da öyle gördüklerini aktardı.



Bulundukları konum nedeniyle bu tarz müsabakaların 6 puan değerinde olduğunu vurgulayan Diyadin, şunları kaydetti:



"Oldukça iyi mücadele ettik. Geriye düşmemize rağmen tepki vermek bizim için olumlu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunun ilk yarısında da öne geçebilirdik ama yediğimiz golle geriye düştük. 45. dakikada gelen gol bizi oyunda tuttu. İkinci yarıda kontrataktan gol bulacağımızı düşündük ve öyle de oldu. Özellikle takım savunmasında çok iyi mücadele ettik. Böylece rakibimizle puan farkını da açmış olduk."





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