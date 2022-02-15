Metin Diyadin: "Oyunun karşılığı 3 puandı"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, ligde Samsunspor'la 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Metin Diyadin: 'Oyunun karşılığı 3 puandı'
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15 Şubat 2022 21:10
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, maçın son anlarında yedikleri golle berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'un özellikle hücum hattının önemli oyunculardan kurulu olduğuna işaret ederek, "Tedbir almamız gerektiğini biliyorduk, daha önceki haftalara göre doğru savunma yaptık. Birçok pozisyona girdik." dedi.

Sezonun ilk yarısındaki maça benzer şekilde son dakika golüyle berabere kaldıklarını hatırlatan Diyadin, "Son dakika golüyle üzüldük. Bu oyunun, mücadelenin karşılığı kesinlikle üç puan olmalıydı. Üç puanı kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum. 2-2'den sonra bile zeminden dolayı boş kaleye golü atamadığımız pozisyon var. Ama oyuncularımın istekleri, mücadeleleri, oyunu doğru oynama arzuları bizim için sevindirici. Hak ettiğimiz bir galibiyeti alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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