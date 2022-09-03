Metin Diyadin: 'Maçı kazanabilirdik, olmadı'

Göztepe ile berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, maçın ardından konuştu.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise Göztepe deplasmanının her zaman zor olduğunu kaydetti.



Göztepe karşısında mücadele güçlerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Diyadin, şunları kaydetti:



"Hemen hemen Göztepe'ye çok net pozisyon vermeden, Barış'la, Gökhan'la yakaladığımız pozisyonlar sonucunda da galip gelmemiz gerekiyordu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle söylenenleri yerine getirme bakımından birbirleriyle saha içi ve dışındaki davranış biçimleri ve yeteneklerinin de üstüne koyarak devam edecekler. Hepsini tebrik ediyorum. Çünkü transfer yasağının da olduğu kulübün zorlu sürecinde bir anlamda kulüplerine katkı yaptıklarını düşünüyorum. Göztepe taraftarına da teşekkür ediyorum. Maçtan sonra oynadığımız oyunun karşılığını da takımımızı alkışlayarak gösterdiler. Galip geleceğimiz bir maçtan beraberlikle ayrılmak durumunda kaldık."





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