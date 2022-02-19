Metin Diyadin: "Maça ortak olabilirdik"

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Beypiliç Boluspor'a 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği teknik direktörü Metin Diyadin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA
Abone Ol
Metin Diyadin: 'Maça ortak olabilirdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2022 17:34
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Beypiliç Boluspor'a 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği teknik direktörü Metin Diyadin, karşılaşmanın ilk yarısının ortada geçtiğini söyledi.

İlk yarı her iki takımın da hemen hemen hiç pozisyon bulamadığını dile getiren Diyadin, "İlk yarının son dakikalarında korner atışından gelen bir ortayla yediğimiz gol sonucunda geriye düştük. Devre arasına 2 sakat oyuncuyla girmek zorunda kaldık. İkinci yarının başında net bir gol pozisyonumuz var. Belki eşitliği sağlasaydık maça ortak olabilirdik. Daha sonra gelen penaltılar, maçın skorunu belirledi." diye konuştu.

Diyadin, ikinci yarının başında kazandıkları gol şansını değerlendirememenin yanı sıra penaltıdan yedikleri 2 gol ile 10 kişi kalmalarının skoru belirlediğini kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.