Metin Diyadin: 'Maça ortak olabilirdik'

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Beypiliç Boluspor'a 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği teknik direktörü Metin Diyadin, karşılaşmanın ilk yarısının ortada geçtiğini söyledi.



İlk yarı her iki takımın da hemen hemen hiç pozisyon bulamadığını dile getiren Diyadin, "İlk yarının son dakikalarında korner atışından gelen bir ortayla yediğimiz gol sonucunda geriye düştük. Devre arasına 2 sakat oyuncuyla girmek zorunda kaldık. İkinci yarının başında net bir gol pozisyonumuz var. Belki eşitliği sağlasaydık maça ortak olabilirdik. Daha sonra gelen penaltılar, maçın skorunu belirledi." diye konuştu.



Diyadin, ikinci yarının başında kazandıkları gol şansını değerlendirememenin yanı sıra penaltıdan yedikleri 2 gol ile 10 kişi kalmalarının skoru belirlediğini kaydetti.





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