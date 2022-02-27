Metin Diyadin: "Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık"

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor'u 2-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Metin Diyadin: 'Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık'
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27 Şubat 2022 00:20
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor'u 2-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, telafisi zor bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üç puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Mutlak galibiyet için sahaya çıktıklarını vurgulayan Diyadin, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok önemliydi, telafisi zor olurdu. Bu bilinçteydik, sürprize mahal vermek istemiyorduk. Rakibimizin ligdeki konumu itibarıyla kayıp bize ağır bir darbe vurabilirdi. Dolayısıyla kazandığımız için mutluyuz. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

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