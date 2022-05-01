Metin Diyadin: 'İnşallah Gençlerbirliği'ni ligde tutacağız'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Denizlispor'a kaybetmelerinin ardından zorlu bir maç oynadıklarını ifade etti.



Ligin sonuna doğru yaklaşırken bütün takımlar için kritik maçların olduğunu belirten Diyadin, "Zorlu bir deplasman olacağını biliyorduk. Öne geçmemize rağmen rakibin şişirme ve dönen topları kazanması hata yapmamıza sebep oldu. İkinci yarı rakibi oyun olarak yakaladık. Ama final paslarında yoktuk. Yerde yatan oyuncumuz varken golü yedik. Artık kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız inşallah. diye konuştu.





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