Metin Diyadin: "İlk yarı çok kötü oynadık"

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Metin Diyadin: 'İlk yarı çok kötü oynadık'
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16 Nisan 2022 00:51
Tuzlaspor'a 4-0 mağlup olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ilk yarıda çok kötü oynadıklarını vurguladı.

Kötü bir performansa imza attıklarını dile getiren Diyadin, şunları kaydetti:

"Haftalar sonra çok önemli maçta mağlubiyetin dışında ilk yarı kötü oynadık. Çok farklı geri düştük. İlk defa karşılaştığım bir şey. Üzgünüz. İlk yarı çok kötü oynadık. Mağlup duruma düştük. Fazla söylenecek bir şey yok."

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