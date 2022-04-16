Metin Diyadin: 'İlk yarı çok kötü oynadık'

Tuzlaspor'a 4-0 mağlup olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ilk yarıda çok kötü oynadıklarını vurguladı.



Kötü bir performansa imza attıklarını dile getiren Diyadin, şunları kaydetti:



"Haftalar sonra çok önemli maçta mağlubiyetin dışında ilk yarı kötü oynadık. Çok farklı geri düştük. İlk defa karşılaştığım bir şey. Üzgünüz. İlk yarı çok kötü oynadık. Mağlup duruma düştük. Fazla söylenecek bir şey yok."





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