Metin Diyadin: 'Hak ettik, kazandık'

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Özellikle son haftaların iyi takımına karşı çok iyi mücadele ettik. Birçok gol pozisyonu da yakaladık. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçı kazandık." diye konuştu.



Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Diyadin, şu ifadeleri kullandı:



"Bulunduğumuz yer itibarıyla da kazanmamız gereken bir maçtı. Onun için de ayrıca mutluyuz. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Bazıları değişik mevkilerde oynasa da çok doğru işler yaptılar, çok istediler, çok arzu ettiler. Kontra geçişleri iyi yaptık. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçı kazanmış olduk. Ama lig devam ediyor. Her maça final niteliğinde ayrı bir motivasyonla hazırlanmamız gerekiyor. Son 7 haftada tek mağlubiyetimiz var. Bu şekilde devam etmek ve bir an önce rahatlamak istiyoruz."





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