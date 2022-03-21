Metin Diyadin'den hakem tepkisi: 'İkinci sarıyı veremedi'

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, oyuncularını tebrik ederek, geriye düşmelerine rağmen verdikleri tepkinin çok önemli olduğunu belirtti.



Diyadin, maçın ardından yaptığı basın açıklamasında karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirterek, "Mücadele olarak çok iyi oynadık, rakibimiz de iyi bir takım. Maçı iki periyotlu düşündük, ilk yarı güçlü bir orta saha ile oynayıp orta saha üstünlüğünü kaybetmek istemedik. İlk yarıdaki plan da hemen hemen tuttu." dedi.



İkinci yarı da talihsiz bir gol yediklerini belirten Diyadin, şöyle konuştu:



"Ama buna verdiğimiz tepki çok önemli, golü de bulduk. Daha sonra iki-üç tane pozisyonumuz var, onlardan da çıkarabilirdik son dakika da olsa maçı da çıkartabilirdik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, geriye düşmelerine rağmen verdikleri tepki çok önemli çok iyi mücadele ettiler. Çünkü karşımızda puan olarak bizim altımızda, devre arası da takviye yapmış bir takım vardı. Ancak fazla olmasa da pozisyonlarımız da var, maçı da kazanabilirdik. Maalesef olmadı ancak alt sıralar için bundan sonra puanlar çok önemlidir."



Hakemin iki takıma da hatalı kararlar verdiğini dile getiren Diyadin, "Özellikle rakibin taktik faullerini hiç süzemediğini düşünüyorum ki; sarı kartı olan oyuncunun üç tane arkadan çekmesine rağmen onu ikinci sarıyı çıkartıp oyun dışı bırakamadı." şeklinde konuştu.





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