Metin Diyadin: 'Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı'

TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 3-2 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, kendileri adına önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.



Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk 4 haftasında galibiyetleri bulunmadığını hatırlattı.



Galip gelmeye ihtiyaçları olduğunu ve bu düşünceyle maça çıktıklarını belirten Diyadin, "Dün oyunculara mücadele etmemiz ve doğru oynamamız gerektiğini söyledik. Maçta da geriye düşmemize rağmen reaksiyon gösterip iyi mücadele ettik. Hepimiz adına böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyuncularımın gösterdiği mücadele ve geri dönüş için tebrik ediyorum." diye konuştu.



- Eroğlu: "Gençlerbirliği hatalarımızdan 3 gol buldu"



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın başında iki takımın da oyuna hakim olamadığını dile getirdi.



Oyuncularının top kayıpları yaptığını ve hücuma çıkarken yanlış tercihlerde bulunduğunu aktaran Eroğlu, "Biz hem savunmada başarılı değildik hem de hücuma iyi çıkamadık. Birçok oyuncum performansının altında bir mücadele ortaya koydu. Gençlerbirliği hatalarımızdan 3 gol buldu. Bireysel anlamda yaptığımız hatalar bugün bize mağlubiyeti getirdi." şeklinde görüş belirtti.



