Metin Diyadin: '3 gol atıp 3 gol yiyemezsiniz'

Spor Toto 1. Lig'in 2022-2023 sezonu ilk hafta maçında sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, oyuncularının mücadelesinden dolayı hepsine teşekkür etti.



Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Özellikle ilk yarı iki takım adına da denk geçti. Basit goller yediğimizi düşünüyorum, 3 gol bulup kendi adımıza 3 gol yememiz de doğru bir durum olmadı, bireysel hatalar oldu, kaçırdığımız penaltı da var." diye konuştu.



İkinci yarı oyunu tamamen rakip sahada oynadıklarını dile getiren Diyadin, şöyle devam etti:



"Net kaçırdığımız pozisyonlar da var, maçın ikinci yarısı tamamen lehimize bitmesi gerekiyordu maalesef olmadı. Şartlar zor olsa da evimizde galip gelmek istiyorduk, oyun olarak da hak ettik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, hem kendilerine yakışan hem de giydikleri formaya uygun gösterdikleri mücadeleden dolayı hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kulübümüzün içinde bulunduğu durum, transfer yasağının kaldırılması Gençlerbirliği için hayati ve tarihi bir dönemeçtir. Diğer türlü bu yıl bizim adımıza çok zorlu, sıkıntılı geçebilir. Çünkü oyuncularımızın bu mücadelelerine katkı verecek oyuncu transferi yapmak zorundayız."



Transfer yasağının kaldırılması için Gençlerbirliği'nin yönetiminin de yoğun bir çaba içerisinde olduğunu kaydeden Diyadin, "İnşallah bunu başarırlar, çünkü Gençlerbirliği 100 yıllık bir kulüp ve kendi ayakları üstünde yıllardır durmuş bir kulüptür. Bu yıl hayati ve tarihi bir dönemeçtedir. Bütün camia her kesimiyle kenetlenip özellikle bu transfer yasağını aşmamız gerekiyor. En azından sayısal çok olmasa da oyunculara güç verecek birkaç oyuncu katmamız gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntılı bir durum olur." değerlendirmesinde bulundu.





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