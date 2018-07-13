Metin Albayrak'tan Vida transferi açıklaması!

''Geleceğin Karakartalları'' projesi kapsamında organizasyonda bulunan Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.
Metin Albayrak adı sıkça transfer dedikodularında geçen Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunurken teklifler olduğunu söyledi.
Transferin sorulması üzerine Metin Albayrak, ''Vida'nın ülkesi için ve kendi adımıza mutluyuz. Beşiktaş için umut verici. Transferlerimizin başarılı olduğunu düşünüyorum. Herkesin kafasında bir futbol hayali var, hep mükemmeli istiyoruz. Vida'yı büyük takiplerle, büyük ısrarlarla bünyemize kazandırdık. Her futbolcu satılabilir, Beşiktaş'ın menfaati doğrultusunda. Altyapımızda hazır, bunun mühendisliği üzerine çalışıyoruz, teklifler var'' ifadelerini kullandı.
Albayrak ''Geleceğin Karakartalları'' projesinden de bahsetti ve ''Dünyada ilk defa ''Digital Socuting'' yaşattık. İstanbul'da imkanı olmayan kardeşlerimize imkan sağladık. Ben bu göreve 3 sen önce geldim. 3 senedir çalışıyorum. Kendimize orta ve uzun vadeli strateji yaptık. Şu an A takımla çalışan bir kardeşimiz var 2001'li Ersin Destanoğlu. Hedeflediğimiz kardeşlerimizden birini verdiğimiz için çok mutluyum'' dedi.
''3 KARDEŞİMİZ A TAKIM'A KATILACAK''
Projenin ilerleyen zamanlarında gençlerin A Takım'a dahil olacağını dile getiren Albayrak, ''Büyük aksilik olmazsa 3 kardeşimizi A Takıma katmayı düşünüyoruz. Sürdürülebilir başarıyı elde etmek için gerekli. Barcelona, Real Madrid gibi kulüplerin genlerinde de bu var. Bu kulübün DNA'sında da bu var. Altaypıyı da geliştirmeliyiz.'' dedi.
''HIRVATİSTAN, BELÇİKA GİBİ ÖRNEKLER VAR!''
Albayrak, altyapının öneminden bahsederken Hırvatistan ve Belçika altyapılarından bahsetti ve, ''Bizler, kendi kurumumuzu temsil ediyoruz ancak en yukarıdaki, şemsiyenin başındaki Türk futboludur. Biz kendi kurumumuzun da başarılı olmasını isteriz fakat önce ülkemizi isteriz. İzlanda, Belçika, Hırvatistan gibi örnekler var. Belçika'ya baktığımızda nufusü ne ki? Ama iyi bi strateji yaptılar ve başarılı oldular Başaranlar dünyanın öbür tarafından gelmediler, onlar da bizim gibi insanlar. Başarı hiç bir zaman tesadüf değildir. Çalışma va azim. Beşiktaş'ın geçmişine baktığımızda, büyük başarılarda bizim kendi yetiştirdiğimiz kişilerle başarmışız. Benim de en büyük hayalim Beşiktaş'ın altyapısını çağdaş bir akademi yapmak.'' ifadelerini kullandı.
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Metin Albayrak adı sıkça transfer dedikodularında geçen Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunurken teklifler olduğunu söyledi.
Transferin sorulması üzerine Metin Albayrak, ''Vida'nın ülkesi için ve kendi adımıza mutluyuz. Beşiktaş için umut verici. Transferlerimizin başarılı olduğunu düşünüyorum. Herkesin kafasında bir futbol hayali var, hep mükemmeli istiyoruz. Vida'yı büyük takiplerle, büyük ısrarlarla bünyemize kazandırdık. Her futbolcu satılabilir, Beşiktaş'ın menfaati doğrultusunda. Altyapımızda hazır, bunun mühendisliği üzerine çalışıyoruz, teklifler var'' ifadelerini kullandı.
Albayrak ''Geleceğin Karakartalları'' projesinden de bahsetti ve ''Dünyada ilk defa ''Digital Socuting'' yaşattık. İstanbul'da imkanı olmayan kardeşlerimize imkan sağladık. Ben bu göreve 3 sen önce geldim. 3 senedir çalışıyorum. Kendimize orta ve uzun vadeli strateji yaptık. Şu an A takımla çalışan bir kardeşimiz var 2001'li Ersin Destanoğlu. Hedeflediğimiz kardeşlerimizden birini verdiğimiz için çok mutluyum'' dedi.
''3 KARDEŞİMİZ A TAKIM'A KATILACAK''
Projenin ilerleyen zamanlarında gençlerin A Takım'a dahil olacağını dile getiren Albayrak, ''Büyük aksilik olmazsa 3 kardeşimizi A Takıma katmayı düşünüyoruz. Sürdürülebilir başarıyı elde etmek için gerekli. Barcelona, Real Madrid gibi kulüplerin genlerinde de bu var. Bu kulübün DNA'sında da bu var. Altaypıyı da geliştirmeliyiz.'' dedi.
''HIRVATİSTAN, BELÇİKA GİBİ ÖRNEKLER VAR!''
Albayrak, altyapının öneminden bahsederken Hırvatistan ve Belçika altyapılarından bahsetti ve, ''Bizler, kendi kurumumuzu temsil ediyoruz ancak en yukarıdaki, şemsiyenin başındaki Türk futboludur. Biz kendi kurumumuzun da başarılı olmasını isteriz fakat önce ülkemizi isteriz. İzlanda, Belçika, Hırvatistan gibi örnekler var. Belçika'ya baktığımızda nufusü ne ki? Ama iyi bi strateji yaptılar ve başarılı oldular Başaranlar dünyanın öbür tarafından gelmediler, onlar da bizim gibi insanlar. Başarı hiç bir zaman tesadüf değildir. Çalışma va azim. Beşiktaş'ın geçmişine baktığımızda, büyük başarılarda bizim kendi yetiştirdiğimiz kişilerle başarmışız. Benim de en büyük hayalim Beşiktaş'ın altyapısını çağdaş bir akademi yapmak.'' ifadelerini kullandı.
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