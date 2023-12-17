Metin Albayrak: ''Hoca inşallah Emrecan'a süre verir''

Beşiktaş altyapısından sorumlu eski yönetici Metin Albayrak, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç sol beki Emrecan Terzi'yle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Metin Albayrak: ''Hoca inşallah Emrecan'a süre verir''
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17 Aralık 2023 10:13
Beşiktaş altyapısından sorumlu eski yönetici Metin Albayrak, Lugano maçında gol atan Emrecan Terzi'yi yorumladı.

Başarılı bir performans ortaya koyan takımın 19 yaşındaki genç sol beki Emrecan Terzi'yle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Metin Albayrak, genç oyuncunun yeteneğinden bahsetti.

Metin Albayrak, ''O dönemki Şef Scoutumuz Caner Kaya, alt yapı için çok değerli bir isimdi. Emrecan Terzi'yi Beşiktaş'a bir eşofman karşılığında kazandırdık. Emrecan, hem iyi bir yetenek hem de çok iyi bir çocuk. Umarım Rıza hoca görev vermeyi sürdürür'' dedi. 



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