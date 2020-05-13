Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı; 'Mayıs rekoru gelebilir'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

mevsim normalleri

nden yapılan duyuruya göre, bu hafta sonu cuma gününden itibarenSıcaklıkların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerindevedeğerlerini yer yer aşabileceği öngörülüyor.Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıklarınnin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarınneden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmaması önem taşıyor.