Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Yurt genelinde cumartesi günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber; AA, Fotoï¿½raf; AA
Meteorolojiden sağanak uyarısı!
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01 Mayıs 2020 15:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

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