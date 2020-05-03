KOCAELİ, BURSA VE YALOVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, İstanbul için bir son dakika uyarısı yaptı. Yağışların bu gece yarısı etkisini artırması ve Pazartesi 18:00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Uyarı şu şekilde: "Meteoroloji, Kocaeli, Bursa ve Yalova için de sağanak ve gökgürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağışların bu gece yarısı etkisini artırması ve Pazartesi 18:00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin uyarıları şöyle:"Kocaeli, Yalova ve Bursa'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor."Meteoroloji ayrıca, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısını yönünde uyarıda bulundu.