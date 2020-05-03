Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, İstanbul için bir son dakika uyarısı yaptı. Yağışların bu gece yarısı etkisini artırması ve Pazartesi 18:00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Uyarı şu şekilde: "İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 Kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor."
KOCAELİ, BURSA VE YALOVA
Meteoroloji, Kocaeli, Bursa ve Yalova için de sağanak ve gökgürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağışların bu gece yarısı etkisini artırması ve Pazartesi 18:00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin uyarıları şöyle:
"Kocaeli, Yalova ve Bursa'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor."
Meteoroloji ayrıca, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısını yönünde uyarıda bulundu.
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Uyarı şu şekilde: "İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 Kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor."
KOCAELİ, BURSA VE YALOVA
Meteoroloji, Kocaeli, Bursa ve Yalova için de sağanak ve gökgürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağışların bu gece yarısı etkisini artırması ve Pazartesi 18:00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin uyarıları şöyle:
"Kocaeli, Yalova ve Bursa'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor."
Meteoroloji ayrıca, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısını yönünde uyarıda bulundu.
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