Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji genel Müdürlüğü, İstanbul ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı Mayıs ayı için rekor seviyelere çıkacak, gelecek hafta ise kuvvetli yağışlar olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!
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15 Mayıs 2020 14:49
İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşacak. Ancak önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günü kuvvetli yağış kenti etkisi altına alacak.

32 DERECEYE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyede artacak. Cumartesi günü 31 dereceye ulaşacak olan sıcaklık pazar günü ise 32 dereceye çıkacak.

PAZARTESİDEN İTİBAREN DÜŞECEK

Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 derece olacak. Perşembe günü ise hava sıcaklığı düşecek.

PERŞEMBEDEN İTİBAREN KUVVETLİ YAĞIŞ

Perşembe gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Cuma günü yağışın kuvvetini artıracağı kaydedildi. Yağışın su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.

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