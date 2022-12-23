Meteoroloji kar yağışı açıkladı; Pazar günü, 22 ilde kar yağışı başlayacak!

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Hava durumu açıklaması; 22 ilde Pazar günü kar yağışı başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü iç kesimlerde sis ve pus beklendiğini söyledi. 25 Aralık Pazar günü başlayacak kar yağışının 22 ilde etkisini göstermesi bekleniyor.Meteoroloji 23 Aralık hava tahminini yayınladı. Sonuç olarak, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve güney kesimlerde yer yer yoğun bulutlarla birlikte genel olarak parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde sis ve kapalı bir hava bekleniyor.Haftalık hava raporuna göre; İç Anadolu'da hava pazar gününe kadar açık kalacak. Pazar günü yurdun batı kesimlerinde yağmur, yurdun iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.25 Aralık Pazar günü 22 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu şehirler arasında ise Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bulunuyor.26 Aralık Pazartesi günü ise bu uyarı 28 ile artırılmış durumda. Bu şehirler ise Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan şeklinde.