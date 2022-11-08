Metehan Baltacı: 'Hocamız bize değer veriyor'

Galatasaraylı genç futbolcu Metehan Baltacı, Ofspor maçı sonrası konuştu.



Metehan yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum mücadeleden ötürü. Beklemediğimiz şeyler oldu. 30'dan fazla şut çektik. İnanılmaz goller kaçırdık. Sonuç önemli. Kupada tur atladık, yolumuza devam ediyoruz." dedi.



Maçta iyi oynadığını düşündüğünü söyleyen genç savunmacı, "Dışarıdan nasıl gözüktü bilmiyorum ama iyi oynadığımı düşünüyorum. Hocamız sağolsun bize değer, önem veriyor. Biz de verdiği şansı değerlendirmeye çalışıyoruz. Hoca bize şans verdiği müddetçe biz de formayı en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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